Foto Vigili del fuoco Catania

Un vasto incendio si è sviluppato dal primo pomeriggio di oggi alla Timpa di Leucatia, nell’area nord di Catania. Le fiamme hanno richiesto un imponente intervento di soccorso, con diverse squadre impegnate per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata.

Incendio alla Timpa di Leucatia: l’intervento dei soccorsi

Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco, tra personale permanente e volontario, supportate da due autobotti e dall’elicottero Drago 142 del reparto Volo di Catania. Il velivolo viene utilizzato come supporto operativo, ma le operazioni risultano particolarmente complesse per la presenza di tralicci e abitazioni civili che impediscono i lanci dall’alto.

In campo anche Forestale e forze dell’ordine

Nell’area interessata dall’incendio sono intervenuti anche mezzi del corpo Forestale della Regione Siciliana. Presenti inoltre i militari dell’Arma dei carabinieri, personale della polizia di Stato, della polizia locale e i sanitari del 118, impegnati nelle attività di controllo, sicurezza e assistenza.