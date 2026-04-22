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Quattro giovani, un 17enne e tre maggiorenni, sono stati denunciati per omissione di soccorso per l’omicidio di Gabriele Vaccaro. Il 25enne operaio originario di Favara, in provincia di Agrigento, ucciso a Pavia (in Lombardia). Per il delitto è accusato un 17enne di origini egiziane. Gli avvocati difensori ieri hanno fornito la loro ricostruzione di quanto accaduto. Domani mattina è fissato l’interrogatorio di garanzia.

Giovani denunciati per omissione di soccorso per l’omicidio Vaccaro

Secondo quanto riporta La Provincia Pavese sono stati denunciati quattro ragazzi che sono scappati dopo che il loro amico aveva accoltellato a morte il 25enne di Favara. Stando a quanto emerso, le prove sarebbero contenute anche all’interno delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

I video della fuga

Ci sarebbero, infatti, dei video che riprendono il minorenne accusato dell’omicidio e altri quattro ragazzi che corrono verso viale Matteotti dal parcheggio dell’ex area Cattaneo, luogo del delitto. Così adesso quei quattro giovani sono stati denunciati per omissione di soccorso nell’ambito dell’omicidio Vaccaro. Nel frattempo, il minorenne fermato rimane in custodia cautelare a Milano, all’interno del carcere minorile Cesare Beccaria. Gli agenti della questura di Pavia, dopo avere identificato i quattro ragazzi, hanno perquisito le loro abitazioni e sequestrato alcuni oggetti.