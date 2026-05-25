Palermo, arrestato un 23enne per la sparatoria in via La Lumia

C’è un arrestato per la sparatoria di ieri in via La Lumia, a Palermo. Si tratta di un palermitano di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato dai carabinieri del reato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. A lui si è arrivati attraverso le indagini partite dopo la maxirissa avvenuta intorno alle 2.30 nella centralissima zona del teatro Massimo di Palermo: in via Isidoro La Lumia all’incrocio con via Quintino Sella. Secondo gli investigatori, dopo una lite tra alcuni avventori fuori da un locale, il 23enne avrebbe estratto una pistola, esplodendo diversi colpi prima di fuggire.

Uno dei proiettili ha raggiunto un’auto e ferito di striscio alla testa una ragazza di 21 anni. Ricoverata all’ospedale Villa Sofia, dove ha subito un intervento neurochirurgico per la rimuovere la parte anteriore del proiettile rimasta sotto la cute. Ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Al 23enne è stato sequestrato un revoler, che si suppone essere l’arma usata per sparare, e il ragazzo è stato trasferito al carcere Pagliarelli di Palermo.