Resta nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano il minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro. Il 25enne originario di Favara (in provincia di Agrigento) morto dopo essere stato colpito da un fendente nel parcheggio Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia, in Lombardia. Lì il giovane operaio siciliano si era trasferito, da qualche mese, per motivi di lavoro.

Resta in carcere il minorenne accusato dell’omicidio Vaccaro

Nell’udienza di questa mattina, il giudice aveva convalidato il fermo eseguito domenica scorsa dalla polizia. Poi ha sciolto la riserva decidendo per la custodia cautelare in carcere del minorenne accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro. Gli avvocati Barbara Ricotti e Filippo Beolchini, difensori del ragazzo, avevano chiesto per il loro assistito gli arresti domiciliari o, in subordine, l’accompagnamento in una comunità. Il 16enne è anche accusato di tentato omicidio per avere procurato una ferita all’addome-torace a uno degli amici della vittima.

L’autopsia

Intanto domani mattina, all’istituto di Medicina legale dell’università di Pavia, verrà effettuata l’autopsia. L’esito dell’esame è ritenuto fondamentale ai fini dell’indagine per stabilire con esattezza le cause della morte di Vaccaro. E anche per capire se il 25enne si sarebbe potuto salvare se fosse stato chiesto subito l’intervento del 118. I quattro ragazzi che erano con il minorenne arrestato (un 17enne e tre maggiorenni) sono indagati per omissione di soccorso e concorso in omicidio.