Dopo la morte del 76enne di Canicattini altro incidente lungo la Maremonti. Impatto tra due macchine

A poche ore dall’incidente mortale, in cui ha perso la vita il 76enne Agostino Lo Monaco, si registra un nuovo sinistro lungo la Maremonti strada provinciale 14 che collega Siracusa ai paesi dell’area montana della provincia aretusea. Questo secondo incidente, a distanza di qualche ora, è avvenuto a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui è morto Lo Monaco, e all’altezza della Macelleria aziendale nel territorio di Canicattini Bagni. Secondo quanto è stato ricostruito finora, una macchina, per cause ancora da accertare, è cappottata colpendo una seconda auto. Le condizioni delle persone che si trovavano a bordo non destano preoccupazione.