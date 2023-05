Incidente Maremonti, è morto il conducente dell’auto che si è scontrata con un trattore

È morto il 76enne di Canicattini Bagni Agostino Lo Monaco, l’uomo che si trovava alla guida dell’auto che si è scontrata con un trattore lungo la strada provinciale 14 Maremonti che collega Siracusa ai paesi della provincia aretusea. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la macchina che andava in direzione di Canicattini Bagni, dopo avere effettuato una manovra di sorpasso, avrebbe urtato la ruota anteriore sinistra del mezzo agricolo che procedeva nel senso opposto di marcia, all’altezza dell’agriturismo Il giardino di Sicilia. Secondo quanto emerso finora, la ruota del trattore si sarebbe staccata dal mezzo. Un impatto che è stato fatale per l’uomo che era alla guida. La dinamica dell’incidente non è ancora stata ricostruita con esattezza. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza e poi anche l’elisoccorso ma per l’autista non c’è stato nulla da fare. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a tirarlo fuori della lamiere dell’abitacolo della macchina.