Elezioni: affluenza ballottaggio al 34,5 per cento. Seggi aperti fino alle 15

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Seggi aperti anche oggi fino alle ore 15. Dopo la giornata di domenica, ad Agrigento, Bronte (Catania) e Ispica (Ragusa) si torna alle urne per il turno di ballottaggio alle elezioni amministrative siciliane. Al voto complessivamente 85.143 elettori. Alle 23 di domenica, l’affluenza registrata è stata di 24.412 votanti, pari al 34,5 per cento. Ad Agrigento il 31 per cento, a Bronte il 42,11 per cento, a Ispica il 36,98 per cento. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio delle schede.

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