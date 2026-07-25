Oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026

Il cielo di questa settimana dal 27 luglio al 2 agosto vede un oroscopo che permetterà a molti segni zodiacali di amare ed esprimersi meglio. Protagonisti sono Venere e Mercurio. La prima in una Vergine che tenta di dare concretezza ai rapporti quotidiani. Il secondo in Cancro, sfruttando l’intuito per liberarsi dal passato. La loro alleanza in un pratico sestile rende i Toro contenuti e i Capricorno sempre più innamorati. Mentre gli Scorpione si barcamenano con più agilità e i Pesci tra i ripensamenti. I Leone brillano di luce con Giove e Sole nel loro cielo, mentre i Sagittario si ricaricano sempre più e gli Ariete portano a segno obbiettivi importanti. I Gemelli non riescono a gestire bene gli imprevisti di Urano, i Bilancia si liberano delle ipocrisie e gli Acquario non sanno dove dividersi in un’estate piena di impegni. Vediamo i segni in dettaglio, nell’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Gli Ariete, che si sentivano stanchi o non ancora convinti di ciò che vogliono, si rianimano con un oroscopo alla grande in questa settimana dal 27 luglio. Esplicando un forte senso di vitalità e ritrovato entusiasmo. Anche in amore grande passione e maggiore sicurezza in tutto.

Toro

Il cielo sembra volere invitare i Toro a essere molto pacificati nei rapporti e nella gestione della vita di coppia. Poiché sentite un po’ di disordine intorno a voi, ecco che le vostre capacità di essere avvolgenti e presenti risolvono molte tensioni. Al lavoro qualcuno non rende come vorreste.

Gemelli

Urano in Gemelli fa le bizze e voi finite ancora in mezzo a novità, nuove alleanze e molti cambiamenti al lavoro. Nulla, però, vi distoglie dalla volontà di esperire le nuove possibilità. Mentre in amore la quadratura di Venere non permette ancora di vivere un sentimento.

Cancro

I Cancro questa settimana sono confortati da un Mercurio che permette loro di esprimersi meglio. E di chiarire qualcosa che ha a che fare con il patrimonio o con l’aspetto legale. Mentre in amore la complicità di Venere e Mercurio comincia a rendere di nuovo solido un rapporto importante.

Leone

Ricomincia la stagione degli amori per voi Leone, che state vivendo un momento di magica attrazione. Il vostro fascino diffuso attira le persone intorno a voi, ma riuscite a essere carismatici e convincenti sia in famiglia che al lavoro. Dove peserà un po’ la vostra assenza per le ferie.

Vergine

Un momento d’oro per i Vergine questa settimana dal 27 luglio, con un oroscopo che vi vede innamorati e felici. Riuscendo a essere meno critici e legati ai ragionamenti logici. Più spazio ai sentimenti, dunque, e meno pressione al lavoro, dove siete certi di avere ottime collaborazioni. Dovrete ascoltare chi vi darà un consiglio importantissimo.

Bilancia

Il cielo di voi Bilancia si dinamizza molto da metà settimana. E vi rende capaci di gestire al meglio screzi e piccole incomprensioni a seguito di alcune tensioni personali e lavorative. Ottimo periodo per ripristinare le finanze e riuscire a rendervi conto di quanto potete ancora fare.

Scorpione

Sicuramente Mercurio e Venere saranno vostri alleati e metteranno tutti voi Scorpione nelle condizioni di essere presenti e lucidi. Quanto basta per avere una visione chiara in amore, dove vi muovete in una situazione piacevole e coinvolgente. Meno tesi, riuscirete anche a comunicare meglio.

Sagittario

Con un cielo così sgombro da pianeti vessatori, i Sagittario tornano a fiorire, esplodere di entusiasmo e a sentirsi innamorati più che mai. I vostri progetti non sono sempre facili da applicare, data la forte ambizione che vi anima, ma non è certo da voi pensare in piccolo: né al lavoro né, tanto meno, in amore.

Capricorno

Il cielo è sempre più esplicito nel far rendere conto ai Capricorno che siete in un momento felice e innamorato della vostra vita. Anche al lavoro riuscite a imprimere carisma fondamentale. Poiché, in questa settimana dal 27 luglio, l’oroscopo segnala che dovrete prendere decisioni importantissime.

Acquario

Perennemente indaffarati in mille progetti, gli Acquario potrebbero accusare una certa stanchezza, che non potrà, però, farvi abbassare la guardia. Perché è un momento cruciale, in cui togliere il velo che non vi fa vedere una verità importante. E Mercurio vi spinge a incontrare più profondamente le persone.

Pesci

Una settimana da Venere in opposizione per voi Pesci che, sensibili come siete, avvertirete nostalgia per qualcosa o qualcuno. E non siete ancora mentalmente in vacanza, poiché avete in mente alcune cose di lavoro che non vi convincono. Ma i dialoghi in famiglia saranno comunque ottimi.