Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da sei ex consiglieri comunali di Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa) contro il provvedimento regionale che ne ha disposto lo scioglimento.

Niente scioglimento per il Consiglio comunale di Priolo Gargallo

La sentenza ha confermato la regolarità dell’ultima seduta consiliare, delle votazioni e degli atti amministrativi adottati. I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale del 23 febbraio. Relativa al Documento unico di programmazione 2026-2027-2028, e del decreto presidenziale del 19 marzo, con cui il presidente della Regione Siciliana aveva disposto lo scioglimento del Consiglio comunale nominando un commissario straordinario.

Le parole del sindaco Pippo Gianni

«Nonostante i ripetuti tentativi della minoranza di creare disordini, provocazioni e caos nel corso delle sedute, con il chiaro intento di paralizzare i lavori d’aula – ha commentato il sindaco Pippo Gianni -, la presidenza ha sempre garantito il rispetto della legge, dei regolamenti e delle procedure. La pronuncia del tribunale amministrativo regionale rende il giusto merito a chi ha operato unicamente a tutela delle istituzioni e della comunità». Queste le parole del primo cittadino dopo il respingimento da parte del Tar del ricorso sullo scioglimento del Consiglio comunale di Priolo Gargallo.