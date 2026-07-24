Palermo: morto l’ex sindaco Carmelo Scoma

Foto dal sito del Comune di Palermo

È morto alla Clinica La Maddalena, dove era ricoverato da una settimana, Carmelo Scoma, ex sindaco di Palermo e padre di Francesco Scoma. Aveva 95 anni. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.30 nella chiesa di Santo Espedito. Nato a Prizzi, in provincia di Palermo, il 22 febbraio 1931, figlio di un artigiano, Scoma lavorò all’Eras, l’Ente per la Riforma Agraria Siciliana. Si iscrisse alla Democrazia Cristiana nel 1953, entrando nello stesso periodo anche nella Cisl. Vicino a Rosario Nicoletti, aderì all’ala sinistra della Dc, Forze Nuove, guidata da Carlo Donat-Cattin. Entrò per la prima volta nel Consiglio comunale di Palermo nel 1970 e fu vicesindaco con Giacomo Marchello.

Nel 1975 venne rieletto con oltre 16 mila preferenze. Fu eletto sindaco di Palermo il 9 gennaio 1976 alla guida di una giunta composta da Dc, Psi, Pri e Psdi, sostenuta dal Pci. Dopo l’uscita dei repubblicani e successivamente dei socialisti dall’esecutivo, guidò una giunta interamente democristiana per consentire l’approvazione del bilancio. Il 28 ottobre 1978 fondò l’Anci Sicilia. Il figlio Francesco ha seguito il suo percorso politico, venendo eletto prima al Senato e poi alla Camera e ricoprendo più volte l’incarico di assessore regionale.