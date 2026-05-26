Lo spoglio nei 71 Comuni della Sicilia chiamati alle urne ha portato ai risultati di queste elezioni Comunali 2026. Il quadro che emerge dalle sezioni dell’isola non è solo la somma di vittorie e sconfitte locali, ma una vera e propria mappa geopolitica. Che ridefinisce i rapporti di forza all’interno della maggioranza di centrodestra e testa la tenuta dell’alleanza progressista. Consacrando, soprattutto, in maniera ufficiale nuove realtà di rottura nello scacchiere regionale. Tra conferme blindate, storici ribaltoni ed exploit, la Sicilia si conferma il laboratorio politico d’Italia.

Il Centrodestra e gli equilibri interni che cambiano

La corazzata del centrodestra si presentava a questo appuntamento elettorale con l’obiettivo di blindare le roccaforti storiche e sfruttare il vento nazionale favorevole. Il risultato complessivo dice che l’obiettivo è stato centrato a metà e senza vittorie nelle principali città (Messina, Agrigento, Marsala ed Enna). L’analisi è quindi sulle dinamiche interne alle liste della coalizione di governo regionale. Laddove il centrodestra si è presentato unito, la macchina elettorale si è rivelata quasi imbattibile. A guidare la carica sono state soprattutto le liste di Forza Italia, sempre forti sulle dinamiche locali dell’isola, e Fratelli d’Italia. Ad Augusta, nel Siracusano, si registra la vittoria più netta e simbolica per l’area meloniana: il sindaco uscente di Fratelli d’Italia, Giuseppe Di Mare, incassa una riconferma schiacciante già al primo turno.



A Ispica, unico centro al voto nel Ragusano, Forza Italia dimostra di non aver perso lo smalto nei territori periferici. Sostenendo candidature moderate ha sbarrato la strada ai tentativi di ribaltone delle opposizioni. Ma, sotto la superficie, si percepisce una frizione strisciante tra la componente che fa capo alla presidenza della Regione e le velleità egemoniche di Fratelli d’Italia. Che in alcuni centri minori ha tentato la corsa solitaria, pagando talvolta lo scotto della frammentazione a vantaggio delle liste civiche.

Il centrosinistra e il campo largo: vittorie d’arroccamento e la scommessa M5s

Per il centrosinistra siciliano, queste Amministrative rappresentavano lo spartiacque per capire se l’alleanza tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle potesse uscire dalle stanze palermitane. La risposta emersa dai risultati di queste Comunali 2026 in Sicilia è in chiaroscuro. Il campo largo vince dove esprime candidature civiche fortissime e radicate. Ma soffre terribilmente dove la coalizione è imposta dall’alto senza una vera amalgama territoriale.

Il centrosinistra porta comunque a casa risultati importanti in provincia di Palermo, che conserva un forte dna progressista. A Carini, il sindaco uscente del Pd, Giuseppe Monteleone, aggregando una fitta rete di liste civiche, ottiene un mandato netto. Ma è Termini Imerese a rappresentare forse la vittoria politicamente più rilevante per l’asse Pd-M5s. Maria Terranova, sindaca uscente pentastellata, centra una riconferma con un profilo credibile, che ha capitalizzato cinque anni di opposizione dura prima e altrettanti di amministrazione poi. A Marsala vince la candidata progressista, sostenuta anche da Sud chiama Nord, Andreana Patti.

Eppure, nonostante questi successi mirati, il centrosinistra subisce battute d’arresto in diversi Comuni di medie dimensioni della Sicilia orientale, tra Catania (Bronte e Randazzo in particolare) e Messina. Dove le divisioni interne e la frammentazione del voto cattolico-moderato hanno spianato la strada ai candidati della destra o a coalizioni civiche trasversali.

Il fattore La Vardera: il ciclone Controcorrente scuote la provincia

La vera novità dirompente di questa tornata elettorale porta il nome di Ismaele La Vardera e del suo neonato movimento Controcorrente. L’ex Iena, oggi deputato regionale, ha deciso di lanciare il guanto di sfida con liste (per lo più) fresche. Composte da giovani professionisti, attivisti e figure della società civile slegate dalle dinamiche di partito. Con un impatto che ha rotto il bipolarismo.

Esempi principali Agrigento è Bronte, nel Catanese. Nella città dei templi Michele Sodano ha sfiorato la vittoria al primo turno mentre nella terra del pistacchio l’outsider di Controccorrente Giuseppe Gullotta ha costantemente tallonato un big del centrodestra (diviso) del calibro di Giuseppe Castiglione, ex sottosegretario, e in candidatura dinastica con l’attuale sindaco Pino Firrarello. In questo Comune la partita non è chiusa e si andrà al ballottaggio. Non solo un fenomeno mediatico, dunque, ma una capacità – quella di Controcorrente – di intercettare l’elettorato deluso. In diversi Comuni, le liste di La Vardera hanno sfiorato percentuali a doppia cifra, diventando l’ago della bilancia in vista dei ballottaggi o garantendosi una pattuglia agguerrita di consiglieri comunali d’opposizione.

Sud chiama Nord: la trincerizzazione di De Luca e il fattore Messina

Non si può decifrare questo voto senza fare i conti con lo Scateno della politica siciliana. Pur battagliando con La Vardera per la bandiera della protesta antisistema, Sud chiama Nord, il partito guidato da Cateno De Luca, dimostra che – quando c’è da difendere i propri feudi storici – la macchina da guerra fa ancora paura. Il dato assoluto è quello di Messina e la tenuta nella provincia (Milazzo esclusa dove Laura Castelli incassa una sonora sconfitta) cuore pulsante del deluchismo. Dove ha schierato i suoi big o liste identitarie, il radicamento ha pagato. Dimostrando di mantenere intatto il controllo della sua roccaforte e rispondendo sul campo a chi, a Palermo, dava il suo movimento in fase di parabola discendente dopo le ultime scissioni.

Fuori dalla provincia di Messina e da alcune enclave specifiche (come le coalizioni nel Nisseno o nell’Agrigentino, in alcuni centri in alleanza tattica persino con la Nuova Dc), il brand fatica maggiormente a imporsi. Almeno dove non è supportato da candidati sindaci vulcanici in prima persona. Per De Luca questo voto rappresenta una parziale trincerizzazione: il suo movimento si conferma una realtà strutturata, ma la competizione interna con l’ex alleato La Vardera e la polarizzazione dei blocchi tradizionali lo costringeranno a rivedere la strategia in vista delle Regionali 2027.

L’analisi delle province chiave

Nel Palermitano, gli occhi erano puntati anche su centri nevralgici come Misilmeri e Villabate. A Misilmeri la spinta civica ha premiato figure del territorio capaci di slegarsi dai simboli di partito. A Villabate, Comune che storicamente vive tensioni burocratiche e amministrative complesse, l’elettorato ha premiato liste di orientamento moderato, punendo le coalizioni troppo polarizzate. In provincia di Catania, la macchina del centrodestra ha mostrato i muscoli. Il dato dell’affluenza a Trecastagni, dove ha votato poco meno del 64 per cento degli aventi diritto, dimostra come l’interesse per la gestione locale sia rimasto vivo. Mentre in Comuni come San Giovanni la Punta il voto si è frammentato su una miriade di liste civiche, spesso espressione diretta di assessori e deputati regionali in carica.

Guardando al Siracusano, poi, se Augusta ha incoronato Fratelli d’Italia, a Floridia e Lentini la partita è stata molto più articolata. Con il civismo di centro che ha saputo intercettare il voto moderato. Nel Trapanese, infine, centri come Marsala e Campobello di Mazara rimangono territori ad altissima complessità politica. Qui l’elettorato ha complessivamente premiato l’esperienza amministrativa, ma i segnali di logoramento dei partiti tradizionali restano evidenti. Complice una frammentazione che ha costretto molte sfide all’ultimo voto.

La direzione della politica siciliana

I risultati definitivi di queste Comunali 2026 in Sicilia consegnano verdetti politici inequivocabili.

Il centrodestra vince ma non stravince: la coalizione di governo mantiene il controllo della maggioranza dei territori, ma la competizione interna tra Fratelli d’Italia e Forza Italia rischia di creare nuove fibrillazioni all’Assemblea Regionale Siciliana. Il centrosinistra ritrova l’anima nelle città simbolo, puntando sulla qualità degli amministratori locali e sul radicamento, anziché sulle formule geometriche dei leader nazionali. Il terzo polo di La Vardera, infine, è ormai una realtà. Mentre quello di De Luca deve capire come espandersi davvero oltre i propri confini.