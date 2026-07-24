Foto di Agenzia delle dogane e dei monopoli

Il traffico di lingotti d’oro tra Pozzallo e Malta

24/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una cassaforte con dentro 31 lingotti d’oro dal valore di quasi 180mila euro: pronta a essere trasportata in auto da Pozzallo verso Malta. È solo l’ultimo caso scoperto dai finanzieri e dagli agenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella rotta tra le due isole. A trasportare i lingotti, insieme a vari altri preziosi, un cittadino siriano. Fermato e controllato all’imbarco sulla nave per Malta.

Il contenuto della cassaforte

All’interno della cassaforte, i militari hanno ritrovato 31 lingotti d’oro per un totale di oltre un chilo e mezzo. Con un valore, in base alla quotazione attuale, di 177.500 euro. Oltre a lingotti d’argento, numerosi gioielli e orologi di lusso. In assenza di giustificazioni da parte dell’uomo circa la provenienza dei preziosi, la merce è stata sequestrata. Adesso si dovrà verificare se si tratti di un tentativo di ricettazione di oggetti rubati. Mentre il cittadino siriano che li trasportava è stato denunciato.

I precedenti sequestri di lingotti

Non è la prima volta che la rotta tra Pozzallo e Malta viene usata per questo genere di traffici. Già a marzo, sempre nel porto nel Ragusano, erano stati sequestrati due lingotti d’oro da 77mila euro. In questo caso, a tentare il trasporto verso la vicina isola maltese, era stato un cittadino italiano. Altri controlli hanno permesso di trovare denaro contante non dichiarato, anche in divisa estera, per quasi 840mila euro.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026
di

La settimana dal 20 luglio inizia con il passaggio del Sole in Leone: e si accende l‘oroscopo dei segni di fuoco! Giove, dopo aver cambiato residenza nel segno del Sole, rincara la dose con l’appoggio dell’astro della luce. Decretando che, da ora in poi, è l’anno del Leone, ottimo anche per Sagittario e Ariete. Avvantaggiati […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze