Da Capomulini alla Timpa di Acireale col materassino: salvata una turista

25/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Arrivare da Capomulini alla timpa di Acireale, percorrendo 3 chilometri in mare con il suo materassino, non era nei piani di una turista 60enne. Salvata, dopo ore, dalla polizia. La donna ha raccontato agli agenti di essere andata al largo per prendere il sole sul materassino, ma senza fare i conti con la corrente, che l’ha portata sempre più lontano. Quando se n’è resa conto e ha provato a tornato a riva, le onde del mare – che si erano fatte più violente – glielo hanno impedito.

A lanciare l’allarme dopo un paio d’ore sono stati gli amici, che non l’hanno vista più tornare. Dalla segnalazione sono scattate le ricerche della Capitaneria di Porto. Ad avvistarla, dopo un’ora passata a perlustrare, sono stati i poliziotti a bordo delle moto d’acqua. La 60enne era finita sugli scogli della timpa di Acireale, ferendosi. Raggiunta a nuoto da un agente, la donna è stata riportata in spiaggia dove l’aspettavano gli amici e un’ambulanza. I cui sanitari l’hanno medicata sul posto.

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