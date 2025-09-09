Foto di Roberto Viglianisi

La missione della commissione antimafia a Catania in sette audizioni: dal sindaco al procuratore

09/09/2025 di , Tempo di lettura 2 min

Una missione ufficiale per avere un quadro chiaro rispetto a quanto successo a Catania negli ultimi mesi. Sarà questo l’obiettivo della commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia, che sarà nel capoluogo etneo venerdì 12 settembre. L’agenda sarà fitta di appuntamenti con sette audizioni già programmate e un punto stampa a metà pomeriggio per fare un resoconto su quanto discusso. Secondo quanto appreso in queste ore da MeridioNews, il primo a essere ascoltato sarà il sindaco Enrico Trantino. Subito dopo, toccherà al prefetto Pietro Signorello.

Il rappresentante territoriale dello Stato, che si è insediato soltanto nel mese di giugno al posto di Maria Carmela Librizzi, la scorsa settimana aveva fatto un primo resoconto delle operazioni portate avanti dalle forze dell’ordine dopo le numerose sparatorie avvenute in città. Un quadro allarmante nel quale si inserisce anche l’omicidio del parcheggiatore abusivo Alessandro Indurre, avvenuto nei pressi di corso Sicilia. Signorello ha già spiegato che «Catania è una città che esprime condizioni di sicurezza non minori rispetto a quelle del resto d’Italia».

Dichiarazioni simili a quelle del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, a giugno 2023, spiegò come non fosse necessario un cambio di passo sul tema della sicurezza. Parole che però devono essere lette insieme ai fatti e alle notizie di cronaca. Da giugno di due anni fa a oggi, la spirale di violenza infatti non si è mai fermata facendo emergere chiaramente come in città circolino molte armi e che il reperimento delle stesse non sia un compito particolarmente complicato. Dopo il sindaco e il prefetto, andranno in audizione il questore Giuseppe Bellassai e il comandante provinciale dei carabinieri Giuseppe Altavilla. Sempre di mattina, si alterneranno il comandante provinciale della guardia di finanza Marco Filipponi e il capocentro della Direzione investigativa antimafia Felice Puzzo. Dalle 14 alle 15 ci sarà l’interruzione dei lavori per la pausa pranzo e di pomeriggio si riprenderà con l’audizione del procuratore capo di Catania Francesco Curcio.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L’indagine della Corte dei Conti sul piano regionale dei rifiuti: i rilievi delle associazioni tra costi sballati e concorrenza sleale
Leggi la notizia

Una missione ufficiale per avere un quadro chiaro rispetto a quanto successo a Catania negli ultimi mesi. Sarà questo l’obiettivo della commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia, che sarà nel capoluogo etneo venerdì 12 settembre. L’agenda sarà fitta di appuntamenti con sette audizioni già programmate e un punto stampa a metà […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale: dall’8 al 14 settembre 2025
di

ARIETELa settimana inizia, per voi Ariete, ancora all’insegna della passione: Marte pungola dall’opposizione, che a volte vi rende un po’ irritabili, e il lavoro sembra allentare la sua pressione su di voi, perché avete fatto anche per quattro. Perdete l’appoggio di Mercurio e non sempre sarà obbligatorio dilungarsi troppo, sia nelle questioni lavorative che in […]

Oroscopo speciale: Mercurio in Vergine
di

Mercurio arriva nel segno della Vergine: il pianeta dell’intelligenza e della comunicazione si sposta in un’area molto congeniale, che è anche uno dei suoi regni. Cosa esprimerà con la pacatezza del suo nuovo cielo? ARIETETenderete, voi Ariete, a essere molto più assertivi al lavoro, a rendervi conto di quanto le vostre idee e le vostre […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]