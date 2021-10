Scuole chiuse a Messina fino a venerdì. Una decisione quella del primo cittadino di Messina che non ha a che fare con l’allerta meteo però . A spingere il sindaco Cateno De Luca a prorogare l’assenza da scuola di insegnanti, personale scolastico e alunni è stato il caos sulla SS114 creatosi dopo la chiusura del tratto autostradale della A18 che è stato interdetto alla circolazione da ieri sera.

Il crollo di un masso di oltre 200 chili, che è rotolato giù dal costone della montagna all’altezza dell’abitato di Scaletta, non fa dormire sogni tranquilli al comitato per l’ordine e la viabilità convocato d’urgenza ieri sera in prefettura. Al termine della riunione è stato deciso di interdire la circolazione tra i caselli di Tremestieri e Roccalumera. Questo ha però di fatto congestionato la circolazione sulla strada statale 114 dove sono stati dirottati i veicoli. Code di oltre tre ore hanno letteralmente paralizzato i centri di Scaletta, Alì, Itala, Nizza e quelli che si trovano tra i due caselli.

La chiusura del tratto autostradale dovrebbe durare per una decina di giorni perché a causa del maltempo gli interventi per accertare la gravità della situazioni e prevedere un intervento tempestivo risultano dilatati a dismisura. Al Cas stanno cercando di trovare una soluzione in tempi rapidi, anche perché il crollo del grosso masso è avvenuto a ridosso della corsia dove vige il doppio senso di circolazione già da settimane.

Una delle soluzioni al vaglio in queste ore è la riapertura della corsia lato monte dell'A18, chiusa da mesi per lavori. Qui si potrebbero dirottare tutti i veicoli con il doppio senso di circolazione. Ma la ditta incaricata deve ancora eseguire la bitumazione e posare uno strato di asfalto. Resta però irrisolta la questione riguardante la messa in sicurezza del costone roccioso da cui è venuto giù il grosso masso. La pioggia ha bloccato l'ispezione dei rocciatori che possono avere un quadro chiaro della situazione.