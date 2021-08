Minacce di morte e calci anche durante la gravidanza , poi insistenti chiamate e messaggi fino al gesto estremo di inseguire la moglie e il figlio per strada brandendo un’accetta e minacciando di ucciderli . Per questo, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno eseguito la misura cautelare dell’ allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un siracusano di 56 anni.

Minacce di morte e calci anche durante la gravidanza, poi insistenti chiamate e messaggi fino al gesto estremo di inseguire la moglie e il figlio per strada brandendo un’accetta e minacciando di ucciderli. Per questo, gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un siracusano di 56 anni.

L’uomo adesso ha l’obbligo di mantenersi a una distanza di almeno cento metri dalle ex moglie e dai figli e di non comunicare con loro con qualsiasi mezzo (epistolare, telefonico o telematico). Una misura che è scaturita dalle condotte violente e reiterate dell’uomo che, già tra il 2017 e il 2019, ha minacciato di morte la ex moglie colpendola con calci anche durante la gravidanza.