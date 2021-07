Un vasto incendio sta interessando la zona di Eloro, l'area a pochi chilometri da Noto in provincia di Siracusa. Nel sito che confina anche con la riserva naturale di Vendicari, le fiamme sono state segnalate intorno a Mezzogiorno e dalle 13 sono in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della forestale e in azione, al momento, ci sono anche sette canadair.