La droga nascosta in frigo e nel cassetto del comodino, arrestato un 25enne di Trabia

Un atteggiamento nervoso. Sarebbe stato questo a insospettire i carabinieri di Termini Imerese (Palermo) durante un controllo a un 25enne di Trabia (sempre nel Palermitano) fermato mentre era alla guida della propria auto con a bordo anche un’altra persona. Dalla perquisizione effettuata dai militari, è emerso che l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – aveva quasi 50 grammi di hashish.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di controllare anche l’abitazione del 25enne. All’interno dell’appartamento sarebbero stati diversi i nascondigli in cui avrebbe tentato – invano – di nascondere le sostanze stupefacenti: dal frigorifero a un vano ricavato nel comodino della camera da letto. In casa i militari hanno trovato 60 grammi di hashish – suddivisa in sette involucri e pronta per essere venduta al dettaglio -, diverso materiale per il confezionamento della droga e una sorta di libro mastro dell’attività di spaccio scritto a mano. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e verrà inviata al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche. Il 25enne è stato arrestato per detenzione illecita e spaccio di droga.