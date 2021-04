Agenti della squadra mobile hanno eseguito un provvedimento di sequestro di portoni blindati e cancelli in ferro posizionati per presidiare il luogo dello spaccio in un condominio in via Italia , zona nord di Siracusa . Le strutture metalliche erano state rimosse già ieri mattina sempre su provvedimento della procura di Siracusa. Nel giro di poche ore sono state rimesse al loro posto per riprendere regolarmente l'attività di spaccio .

E a distanza di 24 ore gli agenti su disposizione del procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto procuratore Gaetano Bono li hanno sequestrati di nuovo. I cancelli sono stati nuovamente rimossi dai vigili del fuoco. Durante l'operazione i poliziotti hanno arrestato Salvatore Polini, 31 anni, e Luigi Croce, 24 anni, colti in flagranza di spaccio di marijuana, cocaina, hashish.

I due hanno tentato la fuga ma sono stati fermati: gli investigatori hanno sequestrato 215 dosi di cocaina per 72 grammi e un valore commerciale di 7500 euro, 87 dosi di hashish per 54 grammi e 76 dosi di marijuana per 37 grammi, oltre a circa 4900 euro.