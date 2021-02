Novecento chili di trippa cotta e surgelata sono stati sequestrati dalla polizia stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, perché ritenuta «non più idonea al consumo umano e pericolosa per la salute pubblica». La merce era a bordo di un autocarro e destinata a un centro di distribuzioni carni nel palermitano . Il mezzo, allestito per il trasporto di merce a temperatura controllata, era stato già sanzionato nel dicembre 2020 dalla polizia stradale di Marsala.

A una prima verifica è risultato privo di revisione e di obbligatoria certificazione Atp che regola le condizioni di trasporto degli alimenti deperibili. Al suo interno erano stipati insieme alimenti freschi e surgelati in sacchetti di plastica non sigillati. L'Asp ha evidenziato che il prodotto, che avrebbe dovuto viaggiare a una temperatura compresa tra i -15 e i -18 gradi, aveva una temperatura di -3,4 gradi. Conducente del mezzo e titolare della ditta sono stati denunciati per avere consentito la distribuzione di alimenti destinati ad attività commerciali in cattivo stato di conservazione.