Su 20mila tamponi effettuati , 1486 sono risultati positivi . Questo il rapporto tra test e nuove infezioni in Sicilia. Il dato arriva, come di consueto, dal bollettino del ministero della Salute, che parla anche di altri 37 morti nell'isola . Il totale dei decessi, dall'inizio dell'epidemia, sale così a 3101, mentre sono oltre 125mila i casi registrati dallo scorso marzo. Nelle ultime 24 ore ci sono state anche quasi 2300 guarigioni .

Sul fronte ospedaliero sono 1674 i pazienti nei nosocomi siciliani; dei quali 1459 in area medica e 215 in terapia intensiva (quattro più di ieri). In isolamento domiciliare, invece, si trovano oltre 45mila persone, alle quali è prescritto di non entrare in contatto con nessuno.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei casi registrati nelle ultime 24 ore: 506 a Palermo, 252 a Messina, 140 a Siracusa, 87 a Caltanissetta, 62 ad Agrigento, 50 a Trapani, 24 a Ragusa e 21 a Enna.