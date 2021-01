Testa piegata di lato e un po' in avanti, occhi chiusi e lingua di fuori. È questa la posa in cui è stato immortalato il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella foto scelta dal sindaco pentastellato di Caltanissetta Roberto Gambino per essere pubblicata sulla pagina Facebook istituzionale Roberto Gambino sindaco . «Affronto sempre la vita con ironia e l'ho voluto fare anche in questa situazione. Ho scelto questa immagine perché mi sembra quella più idonea alla situazione attuale ». È così che il primo cittadino ha motivato a MeridioNews l'immagine del post che sta facendo discutere. La «situazione attuale» a cui fa riferimento è la crisi di governo dovuta all'uscita di Italia Viva.

Tra gli oltre duecento commenti che il post ha ricevuto a sedici ore dalla pubblicazione, c'è chi l'ha trovata divertente e ironica e chi, invece, l'ha ritenuto un contenuto non adatto a essere condiviso su una pagina pubblica di un esponente politico. «Io non ci trovo niente di male. Come sempre, ci sono state le critiche ma anche gli attestati di persone a cui è piaciuta», precisa Gambino che sottolinea anche come quella sia «una pagina non del Comune ma mia, che uso non solo per fare comunicazioni ufficiali ma anche per esprimere pareri personali». Nessuna intenzione di rimuovere il post anche perché «ha già volato parecchio», conclude il sindaco.