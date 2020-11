Sono arrivate le prime condanne per sette degli imputati nel processo Eclipse , celebrato con il rito abbreviato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga ad Avola , in provincia di Siracusa. È questa la decisione del gup del tribunale di Catania Luca Lorenzetti . Le indagini, scattate dopo gli spari in un cantiere per la costruzione di una clinica privata nella città della mandorla , avevano portato agli arresti a gennaio dell'anno scorso . Gli altri indagati ( Paolo Zuppardo , Monica Campisi , Giuseppe Capozio , Concetta Cavarra , Vincenzo Di Stefano , Paolo Liotta e Davide Nobile ) hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario e sono sotto processo davanti ai giudici della corte d'Assise di Siracusa .

Il processo, che si è celebrato con il rito abbreviato, ha portato alle condanne per sette persone: a nove anni e quattro mesi sono stati condannati il 37enne Sebastiano Amore, detto Iano bum bum; il 31enne Giuseppe Tiralongo, detto Peppe Sobà; il 24enne Gianluca Vaccarisi, detto Luca Pappaconi; il 36enne Paolo Nastasi; e il 30enne Giovanni Di Maria, detto Gallina. Per il 25enne Corrado Vaccarella - detto Stucciu - il gup ha deciso una pena di dieci anni; 18 anni per il 32enne Corrado Lazzaro.

Nel corso delle indagini erano già emersi legami di parentela e affinità con alcuni affiliati del clan Trigilia di Noto e del clan Crapula di Avola. Gli investigatori avevano anche scoperto che il gruppo criminale aveva dato fuoco, il 3 giugno 2017, ai veicoli della ditta incaricata della raccolta differenziata dei rifiuti del Comune di Rosolini, G.V. Ecologia di Vincenzo Guglielmino, arrestato e imputato per mafia (oramai deceduto), per ottenere alcune assunzioni. L'azienda a sua volta era stata poi oggetto di interdittiva antimafia. Nell'ambito delle indagini, inoltre, i militari avevano sequestrato due chili di droga - tra marijuana, hashish e cocaina - un fucile da caccia calibro 12 e una pistola calibro 7,65 entrambe clandestine.