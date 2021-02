Potrebbe essere la volta buona per vedere realizzato il villaggio dei migranti a Cassibile . Dell'area attrezzata con le 17 casette - con energia elettrica, acqua corrente, cucine da campo, docce e bagni chimici - si parla già da due anni. Sul progetto che finora è sempre naufragato , c'è chi ripone buone speranze , chi è disilluso e chi lo osteggia chiedendo anche l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini . Nel mezzo ci sono loro, le centinaia di braccianti agricoli che in questo periodo cominciano ad arrivare nel Siracusano e che, ormai da quasi trent'anni, sono costretti ad arrangiarsi a vivere in una baraccopoli improvvisata tra tende, casolari diroccati o capanne costruite con materiali di recupero. Smantellati spesso dalle forze dell'ordine solo alla fine della stagione dei raccolti .

«Speriamo sia tutto pronto entro fine marzo - dichiara a MeridioNews l'assessora alle Politiche di inclusione Rita Gentile - La realizzazione è già in itinere e, al momento, si sta lavorando alla predisposizione e agli allacci dei moduli abitativi». Contando anche un attendamento su cui però non ci sono ancora certezze, il villaggio di contrada Palazzo - zona periferica della frazione di Siracusa - dovrebbe potere ospitare un centinaio di migranti. Circa un quinto di quelli che il territorio è abituato ad accogliere per tutto il periodo tra la primavera e l'estate. «A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 - chiarire l'assessora - il numero inferiori di ospiti è stato deciso dall'Asp».

Intanto, con i lavori ancora in corso d'opera, i migranti cominciano ad arrivare. «Ce ne sono già una trentina che si sono sistemati, come sempre, in quelle che somigliano a delle favelas», dice padre Carlo D'Antoni, il prete della parrocchia di Bosco Minniti che da anni è diventato un loro punto di riferimento. «Vorrei non rassegnarmi all'idea che qui non si è in grado di progettare, ma la mia impressione è che finora si siano fatte solo chiacchiere e che, come ogni anno - aggiunge - si arrivi ad affrontare la questione come fosse una emergenza». Invece, quello dei migranti lavoratori stagionali del settore agricolo è un fenomeno sociale «di cui tutti noi abbiamo bisogno per fare in modo che i campi vengano lavorati e i prodotti raccolti per arrivare sulle nostre tavole - dice padre Carlo - Per questo è fondamentale trovare un modo giusto per dare loro la dignità di lavoratori e non trattarli come schiavi arruolati dai caporali». Per questo, il sacerdote ha anche pensato a un'idea pratica: «Servire creare a Cassibile una sorta di centro per l'impiego ad hoc in cui, alla luce del sole, si incontrano domanda e offerta in modo organizzato e legale».

Una soluzione che, al momento, sembra un'utopia. Anche perché i residenti della frazione aretusea i migranti lì non li vorrebbero affatto. «Non siamo razzisti ma - sostiene Paolo Romano che, conclusa l'esperienza da presidente della circoscrizione, è diventato il portavoce del comitato dei residenti - non siamo d'accordo ad averli qui, in un quartiere già popoloso e disagiato. Il centro si deve fare - aggiunge - ma fuori dal paese, in modo che non diano fastidio a nessuno». Una posizione che Romano ha ribadito anche la scorsa settimana in collegamento da piazza Ribes con la trasmissione Dritto e Rovescio di Rete4 rivolgendosi direttamente al leader del Carroccio, lo stesso giorno dell'udienza del processo sul caso Gregoretti in cui il segretario leghista è imputato per sequestro di persona per avere negato lo sbarco di 131 migranti. «Abbiamo chiesto a Salvini di fermare la realizzazione del villaggio e lui si è detto disponibile a impegnarsi».