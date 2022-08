Affitta ai turisti un'abitazione al lido di Noto che non è sua. L'uomo, che adesso è stato denunciato alla procura di Siracusa per il reato di truffa, tramite un profilo social avrebbe raggiunto l'accordo con dei turisti per una villetta di cui non aveva la materiale disponibilità. Giunti sul litorale della cittadina del Siracusano, dopo avere pagato un acconto di 600 euro a fronte dei 1200 euro pattuiti per l'affitto, i due turisti hanno trovato l'abitazione occupata dall'ignara proprietaria. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Noto che stanno anche cercando di verificare l'esistenza di altri episodi di questo tipo.