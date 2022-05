È arrivato l'avviso di conclusione delle indagini per l'uomo ritenuto responsabile di avere fatto esplodere una bomba carta davanti al batr Viola in via Giacomo Matteotti a Siracusa, nel centro storico di Ortigia la notte del 6 gennaio del 2021. Le indagini svolte dagli agenti della squadra mobile hanno consentito di individuare un 32enne siracusano che avrebbe agito per vendicarsi di un banale alterco all'interno del locale. L'uomo - che si trovava già agli arresti domiciliari per un'altra causa - è stato arrestato e portato in carcere. Sin da subito, il titolare del bar aveva dichiarato a MeridioNews che l'episodio non era da ricondurre a un atto intimidatorio: «Non ho mai ricevuto richieste di racket o di estorsioni e con i clienti nessun problema al netto di qualche caffè bruciato».