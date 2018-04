L'interruzione del tratto di autostrada A19 Palermo-Catania, compreso tra Enna e Caltanissetta nella carreggiata che va in direzione del capoluogo panormita, comunicato questa mattina da Anas che parlava genericamente di «verifiche tecniche», è dovuto al ripristino per il deterioramento di una soletta sul ponte Morello, che si trova a metà fra gli svicoli di Enna e Caltanissetta.

Per gli automobilisti diretti a Palermo, da oggi, l'uscita obbligatoria è allo svincolo per Enna. Poi la deviazione prevede di proseguire sulla strada statale 117bis, sulla Ss 122 Agrigentina e sulla Ss 626 Valle del Salso, con il rientro in autostrada a Caltanissetta.

Stando a quanto riferito dalla società che gestisce l'arteria stradale, si sta provando a cercare di accorciare la deviazione obbligatoria del traffico che, al momento, costa ai viaggiatori un'ora in più di strada da percorrere. L'intervento di manutenzione della soletta del viadotto Morello prevedere una settimana di lavori che dovrebbero, dunque, concludersi al massimo entro il prossimo venerdì 27 aprile.

«Le solette - spiegano a MeridioNews da Anas - è un elemento trasversale al senso di marcia in prossimità dei giunti di dilatazione, una struttura in calcestruzzo e capita, quindi, che di tanto in tanto si usurino. Non c'è nessuna criticità del viadotto, infatti se fosse accaduto in un tratto a due corsie, si sarebbe risolto con un semplice restringimento della carreggiata».