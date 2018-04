Il tratto dell'autostrada A19 Palermo-Catania, compreso tra Enna e Caltanissetta, è stato chiuso nella carreggiata che va in direzione del capoluogo panormita. A dare la notizia è Anas, la società che gestisce l'arteria stradale. Al momento non è chiaro quali sia il motivo preciso all'origine della decisione di interdire la viabilità. «Verifiche tecniche», si legge sul sito di Anas.

Per gli automobilisti l'uscita obbligatoria è allo svincolo per Enna, per poi proseguire sulla strada statale 117bis e successivamente sulle ss 122 Agrigentina e ss626 Valle del Salso, con il rientro in autostrada a Caltanissetta. Sul posto si trova il personale Anas.