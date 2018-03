Rubano tre motociclette del valore di 30mila euro e si fanno scoprire nel cuore della notte per il rombo del motore. Il furto è stato messo a segno a Niscemi, ma la refurtiva è stata recuperata a Vittoria.

È stato un cittadino del Comune ragusano a svegliarsi a causa del rumore e chiamare la polizia. Dopo essersi affacciato dalla finestra, ha visto alcuni uomini che scaricavano frettolosamente tre moto da cross da un furgone per depositarle in un garage. In un primo momento gli agenti, una volta raggiunto il luogo ed aver eseguito un controllo, non hanno notato nessuna anomalia.

La mattina seguente, una pattuglia in borghese è tornata nel garage, chiedendo al proprietario - il 41enne D.C. - di aprirlo. Grazie ai nuovi accertamenti, sono state rinvenute le motociclette prive di targa. Non senza difficoltà, le indagini hanno permesso di risalire al proprietario della concessionaria che è finalmente rientrato in possesso delle moto rubate.