Il vento flagella la Sicilia, danni nel Messinese. Chiuso un tratto dell’autostrada A18

13/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari hanno interessato la Sicilia nelle ultime ore. Tra le zone maggiormente colpite c’è la provincia di Messina. Per oggi in questi territori la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo arancione. Durante la notte diversi alberi sono caduti lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Il Consorzio che gestisce la rete ha comunicato che l’arteria è percorribile in direzione del capoluogo peloritano mentre è chiusa al traffico tra gli svincoli Tremestieri e Giarre in direzione Catania. Si registrano incolonnamenti.

Danni vengono segnalati anche a Messina città. In particolare per la caduta di alberi e cartelloni pubblicitari. Un camion, sulla strada statale 114 in zona Santa Margherita, si è ribaltato. Problemi alla viabilità pure a Villafranca Tirrena, dove è stato interdetto il lungomare, e a Rometta. Vento forte anche a Catania e provincia. Caduta di alberi nel territorio di Pedara e in altri centri urbani. A Motta Sant’Anastasia è crollato il cornicione di un palazzo abbandonato con i detriti che hanno danneggiato una macchina parcheggiata nelle vicinanze. A Ragusa un grosso ramo si è staccato da un albero lungo viale Europa. La polizia municipale ha interdetto la circolazione lungo la strada. Divelti anche dei cavi elettrici con conseguente interruzione della fornitura nella zona. Quello dei black out è un problema diffuso che riguarda anche altri centri urbani.

