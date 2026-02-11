Ancora maltempo in Sicilia, allerta gialla e arancione dalla protezione civile

11/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Allerta arancione e gialla in Sicilia per domani 12 febbraio 2026. Il Mediterraneo é interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico. Per domani sono previsti venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

