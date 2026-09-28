«Un’alternativa sempre più concreta, competitiva e sostenibile alla mobilità su strada», dice l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò. A proposito del treno Palermo-Catania, i cui annunci andrebbero piuttosto coniugati al futuro, considerato lo stato dei lavori per la nuova linea. Che dovrebbe congiungere le città in due ore, rispetto alle tre attuali, e che, invece, rimangono quasi fermi in gran parte dell’Isola. Non solo nel Palermitano, con appena 15 operai rispetto alle centinaia necessarie, ma soprattutto al centro della Sicilia. Dove, tra crisi e piccoli passi avanti, neanche un lotto riuscirà a centrare le scadenze. Con ritardi previsti di almeno un paio d’anni, come spiega Salvo Carnevale, segretario Fillea Cgil Enna.

Il lotto 3 Lercara-Caltanissetta: mai davvero partito

A cavallo tra Palermitano e Nisseno, a febbraio il lotto 3 da Lercara diramazione a Caltanissetta Xirbi era sostanzialmente fermo. E così è rimasto sette mesi dopo. «Non si può dire neanche che sia partito – spiega Carnevale -. Ci sono delle opere propedeutiche, ma il resto è talmente ininfluente da non essere neanche stimato nello Stato di avanzamento lavori». Il Sal, ossia il documento che certifica i lavori svolti dalle aziende per procedere ai pagamenti periodici. Oltre ai problemi pratici – tra mancanza di manodopera specializzata e acqua per far funzionare le macchine Tmb – si aggiungono altre difficoltà di base. «La mancanza della progettazione definitiva da parte di Rfi e WeBuild – spiega il sindacalista – e le difficoltà dello stesso gruppo». Negli ultimi tempi al centro delle cronache economiche nazionali per una presunta difficoltà di liquidità.

Il lotto 4a Caltanissetta-Enna: sbloccato, ma lontano dalla fine

Con una fine lavori inizialmente prevista per il 2027, il lotto 4a da Caltanissetta Xirbi alla nuova stazione di Enna sta partendo davvero solo adesso. La tranche di lavori più importante dell’Ennese, da quasi un miliardo e mezzo, ha infatti ricevuto il progetto definitivo all’inizio dell’estate. Indispensabile per una reale partenza del cantiere, che conta al momento circa 110 operai. «Sono attivi due campi base, uno quasi definitivo a Sacchitello e un altro in provincia di Caltanissetta – spiega Carnevale -. Con uno stato di avanzamento lavori stimato tra il 5 e il 10 per cento». Una situazione che appare più rosea, dato il contesto generale, «ma è impossibile che sia finito prima del 2029», ammette il sindacalista. Con almeno due anni di ritardo, dunque.

Il lotto 4b Enna-Dittaino: il più avanzato ma in ritardo

Scadenze impossibili anche nel lotto 4b, da Enna alla stazione ammodernata di Dittaino. In teoria pronta entro l’anno, ma ancora lontana dalla fine, nonostante sia la tranche più avanzata. A circa il 20 per cento dei lavori, con 600 operai: «L’azienda prevede di finire tra il 2027 e metà 2028, ma lo trovo improbabile», spiega Carnevale. «Il primo intoppo è cosa si trova quando si scava – continua -. Dai rifiuti al gas, oltre allo smaltimento inerti a rilento». Oltre a un recente sciopero per i chiacchierati problemi economici di WeBuild. «Che, per un anno e mezzo, ha dato ai lavoratori un bonus, per poi toglierlo dopo una revisione aziendale delle spese – spiega il sindacalista -. Ma siamo arrivati a una mediazione». A mettere in difficoltà l’azienda sarebbe anche «il rifiuto di Rfi di accettare le varianti economiche ai progetti». Seppur maturati in lunghi anni, con mercato e costi stravolti.

Il lotto 5 Dittaino-Catenanuova: l’inizio forse nel 2027

La situazione più drammatica rimane quella del lotto 5 Dittaino-Catenanuova, alle prese con la crisi della società Rizzani de Eccher. «Dopo aver depositato il concordato in bianco, il gruppo è stato spacchettato e ci sono state delle offerte», riassume Salvo Carnevale. A ottobre il tribunale deciderà il miglior offerente per ogni settore. «Sul fronte infrastrutture e ferrovia sappiamo che esiste un’offerta solida di un gruppo europeo – spiega il sindacalista – che subentrerebbe nel lotto 5». Dopo un necessario periodo di assestamento. «Motivo per cui abbiamo allungato gli ammortizzatori sociali fino a gennaio, in un contratto di solidarietà che dura quasi dall’inizio per i circa 100 operai». Già diventati una ventina in meno, per la rinuncia di quanti hanno trovato di meglio altrove. Anche nelle tratte vicine, gestite da WeBuild. Il lotto 5, quindi, partirà forse nel 2027: persino dopo la fine prevista entro il 2026.