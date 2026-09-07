Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono Veronica Palazzo e Adriana Vinciguerra. Talent scout a capo delle risorse umane delle agenzie Remax City Home, rispettivamente a Catania e Palermo.

Quali sono le doti più richieste negli agenti immobiliari

Entrare nel mondo della consulenza immobiliare come scelta professionale può sembrare complesso. Ma diventa più semplice in un percorso di reclutamento orientato alla formazione e collaborazione. A partire da figure dedicate alla selezione, come quella di Palazzo e Vinciguerra, in grado di valorizzare i singoli profili. Nel settore immobiliare, infatti, l’esperienza pregressa non è sempre un requisito indispensabile. Con il giusto approccio, la preparazione tecnica può essere sviluppata attraverso programmi di formazione continua e un affiancamento costante da parte di team manager dedicati. A fare la differenza sono soprattutto le caratteristiche personali: empatia, determinazione e voglia di crescere. L’obiettivo è fornire progressivamente competenze e strumenti necessari per trasformare le proprie attitudini in una vera professionalità.

Le risorse necessarie per far crescere chi è già esperto

Dall’altra parte ci sono gli agenti immobiliari già esperti, spesso alle prese con un mondo sempre più veloce. E una pressione a cui il mercato immobiliare non fa eccezione. Per loro, trovarsi in uno studio associato evoluto può fare la differenza, in termini di tempo e qualità del lavoro. Chi ha già esperienza dovrebbe puntare a luoghi che non disperdono il proprio potenziale in mille compiti, ma che permettano una reale autonomia professionale. Fornendo risorse come un ufficio marketing e tecnico dedicato e una rete di colleghi distribuita su più sedi. Per potersi dedicare al proprio lavoro di più e meglio.

Per tutti: focus sulle relazioni e due eventi

Tra social network e intelligenza artificiale, per fare oggi la differenza al lavoro come agenti immobiliari in Sicilia non basta imparare o sapere gestire una compravendita. Servono soprattutto capacità di costruzione e gestione delle relazioni umane. Che si imparano o si affinano solo nel confronto costante. Per questo Remax City Home consiglia di puntare sul lavoro di squadra, con la condivisione tra i componenti del team: dai manager ai colleghi. E condivide due occasioni per testare dal vivo il metodo. All’open day del 16 settembre a Catania (in via Barriera del Bosco 16, a Sant’Agata li Battiati) e del 18 settembre a Palermo (in via Giuseppe Sciuti 166). Dove sarà anche possibile incontrare Veronica Palazzo e Adriana Vinciguerra, con i loro team, per rispondere alle domande e indirizzare chi ha voglia di intraprendere o migliorare la propria carriera nel settore immobiliare.