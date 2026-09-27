Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio nei pressi del rifugio Brunek, lungo la strada regionale Mareneve. Nel sinistro, secondo quanto appreso da MeridioNews, sono rimasti coinvolti due motociclisti che, per cause che verranno accertate, si sono scontrati tra di loro. «Un ragazzo si è alzato quasi subito, senza però ricordare cosa fosse successo», racconta un testimone al nostro giornale. Ad avere la peggio l’altro motociclista – un giovane di 19 anni – che è rimasto a terra. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118.

L’arteria, che conduce a piano Provenzana, sul versante nord dell’Etna, è molto frequentata dai motociclisti, specialmente nel fine settimana. Nel corso degli anni sono stati numerosi gli incidenti mortali dovuto alla guida imprudente e alle alte velocità.

