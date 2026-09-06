Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e Pesci – nelle condizioni di vivere al meglio i sentimenti. Cambio della guardia, poi, tra Venere e Mercurio in Bilancia, e anche gli altri segni d’aria – Acquario e Gemelli – si rivitalizzano. Ma, colpo di scena, Urano in Gemelli si ferma, placando le esuberanze. La Luna si compie nuova in Vergine, favorendo una rinascita interiore anche di Toro e Capricorno. Il Leone gode sempre di un Giove splendido e fortunato, mentre Ariete e Sagittario devono un po’ strutturare meglio lavoro e impegni. Vediamo il dettaglio, segno per segno, nella nostra rubrica astrologica.

Ariete

Per voi Ariete ripartono le dinamiche lavorative, rimettendo in ballo qualcosa di sospeso che torna ad avanzare. Non sempre riuscirete a trovare il tempo che desiderate per amore e relazioni. E, probabilmente, il partner potrebbe farvi notare la mancanza di presenza. La vostra iniziativa, però, riesce a rendervi simpatici quanto basta per farvi apprezzare e, comunque, sentirvi gratificati.

Toro

Splendido cielo per voi Toro, con un meraviglioso trigono del Sole in Vergine. Che, nel fine settimana, sarà rafforzato dalla Luna nuova nello stesso segno. la vostra vita riparte, consolidando direzioni importanti. Mentre Venere, da questo weekend in Scorpione in opposizione, è dolcemente provocatoria e piena di novità. Una risposta importante arriva proprio in questi giorni per farvi iniziare un percorso nuovo.

Gemelli

Voi Gemelli, in questa settimana dal 7 settembre, avrete un bel da fare tra scadenze e priorità, ma l’oroscopo segnala un colpo di scena. Urano si ferma nei vostri gradi e il suo moto diventa retrogrado, spegnendo quelle frequenze un po’ troppo veloci da seguire. E quei pensieri incalzanti che sembrano forzare la mano su tutto. Avrete quindi modo di rifiatare, e rendervi conto che la vostra vita ha bisogno di un tempo più lento.

Cancro

La più bella notizia, per voi Cancro, è che Venere, scivolando in Scorpione, formerà un meraviglioso trigono. Che vi aiuterà ad amare e a sentirvi finalmente felici in amore. Mercurio, invece, vi esorta a dire anche le cose spiacevoli, che non vi sono piaciute e che troppo a lungo avete rimandato. Al lavoro sembrate sorprendere tutti con nuove idee e passaggi di responsabilità che vi metteranno in ottima luce.

Leone

Anche il cielo del Leone cambia notevolmente con i nuovi passaggi planetari. In particolare, in questa settimana dal 7 settembre, l’oroscopo vi vede pronti a concretizzare le idee e la natura dei sentimenti che sentite propri. In amore c’è una nuova esigenza di investimento e di conferme che volete a tutti i costi vedere realizzate. La programmazione è qualcosa che vi fa sviluppare un senso futuribile nella coppia. Al lavoro, invece, cominciano a prendere forma delle nuove concezioni che cambieranno molto ruoli e titoli.

Vergine

Il cielo della Vergine è assolutamente il migliore dello zodiaco questa settimana. Non solo per il generoso Sole nei suoi gradi, ma anche per la Luna nuova che darà una chiarezza estrema in tutto. Questa dal 7 settembre sarà la settimana in cui l’oroscopo vi vede pronti a decidere su idee e futuro. In cui avrete finalmente la chiarezza di chi può starvi accanto e chi no. In amore sarete lucidi nel comprendere se con il partner si può costruire un futuro. Mentre al lavoro sarete pronti a gestire al meglio tutti, sapendo anche con chi non potrete più costruire nulla.

Bilancia

Nel cielo della Bilancia si assiste a un vero e proprio cambio della guardia. Il vostro pianeta, Venere, scivola in Scorpione. Ed ecco che torna a farsi oggettiva una problematica nel rapporto di coppia. Una che pensate di aver superato e che, invece, si ripropone. Arriva poi Mercurio a rendere più intellettuale tutto, facendo in modo che analisi e tensioni siano meglio recepite. Si fa chiara in voi, inoltre, la necessità di riprendere alcuni rapporti comunicativi e sociali.

Scorpione

Che meraviglioso oroscopo, in questa settimana dal 7 settembre, per voi Scorpione, beati dalla presenza della bella Venere. Che, entrando nei vostri gradi, porta una meravigliosa sensazione di benessere e una piccola dose di fortuna. Complice anche la Luna nuova in Vergine. Ottimo periodo per voi, da adesso, in amore. Ma anche al lavoro, dove inizia qualcosa di nuovo e bello. Mercurio vi darà dei suggerimenti e si concentra su qualcosa del passato che torna a farvi emozionare.

Sagittario

La configurazione del cielo metterà voi Sagittario, in questa settimana, nelle condizioni operative adatte a portare a termine i progetti che avete iniziato. Collaborando con persone che vi aiuteranno molto. Lo stress lavorativo sarà una conseguenza del grande impegno che, per adesso, state mettendo in campo. Dovrete, però, evitare di trasferire nel rapporto di coppia le tensioni del quotidiano. Venere si nasconde per voi e tutto diventa un po’ più emotivo.

Capricorno

Sole e Luna, per voi Capricorno, disegnano una settimana solida e meravigliosa. Non legata a perdite di tempo e, soprattutto, di visione lucida delle cose, che sembra perfettamente soddisfacente rispetto agli obbiettivi che vi eravate preposti. In amore sarete un po’ più leggeri e meno critici, visto che Venere, entrando in Scorpione, dismette la sua urticante quadratura. Tutto diventa più leggero e ironico. Occhio, intanto, alle comunicazioni: potrebbe arrivare qualcosa di importante…

Acquario

Il cielo di voi Acquario si ferma un po’, per sostare e riprendere la padronanza delle idee. Urano, il vostro pianeta, questa settimana si ferma in Gemelli e tutto diventa meno veloce. Venere vi chiede di essere un po’ più in contatto con le emozioni, mentre qualcosa tradisce i sentimenti di qualcuno nei vostri confronti. In generale, il quadro sembra decisamente interessante: poiché il lavoro riserva sorprese, rinegoziazioni e nuove proposte.

Pesci

Il cielo di voi Pesci vede le luci solare e lunare in opposizione. E, inevitabilmente, l’attenzione si centra sul rapporto che avete con gli altri, con il circostante, con le relazioni professionali che sembrano non seguire le aspettative. Semplicemente, occorrerà confrontarsi. Anche nel rapporto di coppia dovrete pensare bene a come o cosa costruire con il partner. Per alimentare un progetto comune, che unisca la coppia verso il futuro.