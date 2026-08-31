Certificazioni professionali: dall’informatica alle lingue, quali contano davvero nel 2026

Un curriculum pieno di corsi frequentati non basta più. Quello che le aziende cercano oggi sono competenze certificate: prove concrete, riconosciute e verificabili, che un candidato sa fare quello che dichiara di saper fare. Non è solo una questione di forma: nel mercato del lavoro le competenze digitali cambiano più in fretta dei percorsi di studio tradizionali. Per questo le certificazioni professionali diventano lo strumento più rapido per colmare la distanza tra formazione e richieste reali delle imprese. Ma non tutte pesano allo stesso modo: alcune aprono davvero porte, mentre altre restano una voce in più sul curriculum. Ecco una guida alle certificazioni professionali davvero utili nel 2026, nella nostra rubrica dedicata al mondo delle competenze. Con i consigli dell’Associazione Atlantic, ente accreditato per corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Le certificazioni informatiche davvero utili

Nell’ambito informatico, tre famiglie di certificazioni continuano a essere le più richieste dai selezionatori. Le certificazioni cloud, come AWS Certified Solutions Architect, Microsoft Azure Administrator e Google Cloud Professional, sono tra le più pagate a livello internazionale. Ma anche le piccole e medie imprese siciliane, spinte dalla transizione digitale finanziata dal Pnrr, cercano sempre più spesso profili con competenze cloud. Anche solo di base.

Dalla sicurezza alla progettazione

Sul fronte della sicurezza informatica, con l’aumento degli attacchi alle Pmi, è cresciuto il peso di certificazioni come CompTIA Security+ o Certified Ethical Hacker. Passate da requisito preferenziale a condizione necessaria per chi lavora nell’It aziendale. Anche in strutture di piccole dimensioni. Restano poi fondamentali le certificazioni di project management, dal Pmp al Prince2, per chi coordina progetti finanziati con fondi europei o bandi pubblici. Dove la capacità di documentare e rendicontare secondo standard riconosciuti è spesso un requisito esplicito. Non va sottovalutata nemmeno l’Ecdl, oggi Icdl, che attesta le competenze digitali di base. Restando un requisito ricorrente nei concorsi pubblici e nelle selezioni per ruoli di segreteria e amministrazione.

Le certificazioni linguistiche con più peso nel mercato

Sul fronte linguistico, scrivere buona conoscenza dell’inglese su un curriculum non ha più alcun valore. A meno che non sia accompagnato da un certificato con un livello preciso secondo il Quadro comune europeo di riferimento, in una scala che va da A1 a C2. Le certificazioni più riconosciute dalle aziende restano quelle di Cambridge English, come First, Advanced e Proficiency, per l’inglese generale. Oltre a Ielts e Toefl per chi lavora o punta a lavorare in contesti internazionali. Da segnalare che dal 2026 il Toefl ha cambiato il proprio sistema di punteggio. Prima di indicarlo in una candidatura, quindi, conviene verificare che il risultato ottenuto sia comparabile con gli standard richiesti da chi seleziona. Per chi lavora nel turismo, settore chiave per l’economia siciliana, sono sempre più richieste anche le certificazioni di tedesco e francese. Ossia le lingue dei principali mercati turistici europei che visitano l’isola.

Le certificazioni specifiche per settore

Esistono poi certificazioni specifiche di settore che, in alcuni ambiti, pesano quanto o più di un titolo di studio. Nell’edilizia, gli attestati Rspp, il patentino per l’uso di gru e piattaforme elevatrici o le certificazioni per la sicurezza nei cantieri sono spesso condizione necessaria per l’assunzione. Nell’agroalimentare, la certificazione Haccp resta indispensabile. Mentre chi opera nel biologico o nell’export deve fare i conti con le certificazioni di qualità richieste dai mercati esteri. Nel turismo e nell’enogastronomia, dalla certificazione di sommelier alle qualifiche riconosciute per guide turistiche e accompagnatori, la richiesta cresce di pari passo con l’afflusso turistico internazionale verso la Sicilia.

Come scegliere la certificazione giusta

Prima di investire tempo e denaro nelle certificazioni professionali, conviene porsi tre semplici domande guida. È riconosciuta a livello nazionale o internazionale o solo dall’ente che la rilascia? È effettivamente richiesta nelle offerte di lavoro del proprio settore o è solo una moda del momento? Il costo del corso è coperto, anche solo in parte, da voucher regionali, fondi interprofessionali o altre forme di finanziamento a disposizione di lavoratori e imprese? Perché, su quest’ultimo punto, vale la pena ricordare come molte certificazioni professionali possano essere finanziate proprio attraverso i fondi versati dalle aziende. Uno strumento spesso sottoutilizzato dalle piccole e medie imprese siciliane.