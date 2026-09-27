La chiusura dell’aeroporto di Catania Fontanarossa è stata prorogata fino alle 12 di domani, 28 settembre. La decisione arriva nell’ambito delle misure adottate per l’emergenza legata alla presenza di cenere vulcanica nell’area dello scalo.

L’NCO, come riposta Sicilia in Volo, resta convocato in modo permanente per monitorare la situazione e valutare eventuali modifiche alle restrizioni. Un nuovo aggiornamento è stato fissato per domani alle 7. Solo a quel punto saranno valutate le condizioni per un’eventuale revisione delle misure attualmente in vigore.