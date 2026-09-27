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Etna, Messina attacca Schifani sui disagi ai voli: «Si dimetta»

27/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«L’Enac si metta in moto e intervenga nei confronti di tutte quelle compagnie aeree che non garantiscono la dovuta assistenza ai passeggeri». A chiederlo è Manlio Messina, deputato siciliano del Gruppo misto, intervenendo sui disagi provocati dalle ripetute eruzioni dell’Etna e dalle conseguenti cancellazioni, ritardi e spostamenti dei voli verso altri aeroporti.

L’attacco a Schifani

Messina punta il dito anche contro il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che, secondo il deputato, avrebbe dimostrato «ancora una volta» inadeguatezza nell’affrontare una situazione che coinvolge cittadini, turisti e imprese siciliane. «Ritengo che dovrebbe trarne le conseguenze e dimettersi», afferma Messina, secondo il quale non sarebbe più accettabile che migliaia di viaggiatori rimangano senza assistenza dopo la cancellazione o il forte ritardo di un volo.

«Servono procedure chiare»

Il deputato chiede all’Enac di verificare il comportamento delle compagnie aeree e, in presenza di eventuali violazioni, di applicare le sanzioni previste dalla normativa. «Chi acquista, spesso a caro prezzo, un biglietto aereo ha diritto a ricevere l’assistenza prevista dalla normativa quando il proprio volo viene cancellato o subisce pesanti disagi», sostiene Messina.

Per il parlamentare, inoltre, le conseguenze dell’attività dell’Etna sul traffico aereo non possono più essere considerate un’emergenza occasionale. «È una situazione ricorrente che necessita di una strategia strutturale, di procedure chiare e di risposte tempestive», afferma. Messina annuncia infine che presenterà in settimana un’interrogazione urgente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo «risposte concrete e iniziative immediate». Nel mirino anche il danno economico e d’immagine che, secondo il deputato, la Sicilia continua a subire a causa dei disagi nel trasporto aereo.

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