Gli agricoltori siciliani annunciano l’intenzione di protestare contro il caro carburanti. Per questo motivo si terrà una mobilitazione con i trattori lungo la statale Agrigento-Palermo, all’altezza del bivio di Bolognetta. Il sit-in è stato organizzato dall’associazione Agrisat, guidata da Franco Calderone e dal componente del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto.

La protesta con i trattori

La manifestazione è in programma domani – lunedì 28 settembre 2026 – e vedrà la partecipazione di numerosi mezzi agricoli. Alla protesta, secondo gli organizzatori, confluiranno anche diversi produttori agricoli dell’Agrigentino. Al centro della mobilitazione c’è soprattutto il costo del carburante, che secondo Agrisat avrebbe raggiunto livelli ormai insostenibili per le aziende agricole.

«Diesel fino a 2,40 euro al litro»

L’associazione denuncia un prezzo del diesel compreso tra 2,20 e 2,40 euro al litro, una situazione che, secondo i promotori della protesta, sta aumentando ulteriormente i costi di produzione e mettendo in difficoltà il comparto. Agrisat lamenta inoltre il silenzio delle istituzioni e della Regione Siciliana rispetto alle richieste di aiuti e misure di sostegno avanzate dagli operatori del settore.