Noleggio a lungo termine dell’auto: vantaggi e novità anche sull’usato

Manutenzione, assicurazione, svalutazione. E tempo per programmare e svolgere tutte queste attività. L’acquisto di un’auto non ha mai solo il prezzo iniziale, ma tiene conto di tanti altri passaggi durante l’uso. Per questo molti guidatori scelgono sempre più spesso una soluzione diversa: il noleggio a lungo termine (adesso anche dell’usato). Opzione esclusiva, per anni, per i professionisti con partita iva, ma ormai aperta anche ai privati. Per capire come funziona e se è la risposta alle proprie esigenze, ecco i consigli degli esperti delle concessionarie Comer Sud per la nostra rubrica dedicata al mondo automotive.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Un contratto flessibile, in cui scegliere un’auto secondo le proprie preferenze ed esigenze. Ma anche in base all’anticipo necessario e alla rata mensile, con canoni anche piccoli, da 150 euro in su. Con le promozioni, poi, è possibile anche imbattersi in qualche affare – come la CUPRA Leon, tra gli anticipi più bassi – o provare magari una nuova tecnologia. Come la auto ibride: le CUPRA Terramar o Formentor, o la Tiguan R-Line Plug-in Hybrid . Qualunque sia la scelta, quando si stipula un contratto di noleggio a lungo termine si può valutare il chilometraggio da includere e la durata dei mesi dell’accordo. Al termine del quale si può decidere di rinnovare il contratto o cambiare auto, con la possibilità di avere a disposizione un mezzo sempre nuovo. Senza rimpiangere il 25 per cento del valore che un’auto acquistata perde per effetto della svalutazione. Chi, però, lo preferisce, può anche scegliere di riscattare il mezzo noleggiato.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

Il principale vantaggio della scelta del noleggio a lungo termine è la formula tutto incluso. Con un canone fisso per l’intera durata del contratto, che comprende anche le spese burocratiche e di gestione. Nella rata mensile, infatti, è incluso il pagamento di bollo, assicurazione e revisione. Così come la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’auto: dal cambio degli pneumatici ai guasti. Punto fondamentale a cui prestare attenzione, consigliano gli esperti di Comer Sud, è l’assicurazione. Oltre alla copertura Rca obbligatoria, infatti, un buon contratto di noleggio a lungo termine dovrebbe prevedere anche la protezione contro furti e incendi e includere il soccorso stradale. A carico dei guidatori rimangono carburante, multe ed eventuali franchigie della polizza assicurativa. Comunque stabilite in fase di contratto, senza costi a sorpresa.

Il noleggio a lungo termine delle auto usate

Da Comer Sud segnalano poi un’ulteriore possibilità meno conosciuta: il noleggio a lungo termine delle auto usate per i privati. Si tratta dello strumento Second Life Solution di Volkswagen Financial Services. Che permette di scegliere un usato garantito, con al massimo 5 anni di vita, tra le auto dei marchi del gruppo: Volkswagen, SEAT, CUPRA, Audi e Škoda. E guidarle con le stesse garanzie della formula a noleggio tradizionale, con il canone mensile e senza anticipo.