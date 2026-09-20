Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre 2026

Dal 21 settembre si apre la settimana dell’equinozio d’autunno: il Sole varca i gradi della Bilancia e i movimenti dei pianeti imprimono all’oroscopo un’energia più scorrevole e aerea. La Luna sarà piena in Bilancia e le energie si riprenderanno in maniera sensata: qualcosa, dentro i segni più toccati dalla Luna, si scioglierà e troverà pace. Venere, invece, scivola in Scorpione, cercando un senso più profondo nell’amore. Che sia basato sulle verità più intime dei sentimenti , da analizzare molto più consapevolmente. Vediamo il dettaglio, segno per segno, con l’oroscopo settimanale della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Voi Ariete iniziate una settimana complessa, cercando di capire meglio le emozioni. E abbracciando anche il vostro bisogno di riposo, uno degli effetti del Sole in opposizione. Mentre il lavoro e lo stress diventano sempre più presenti, in questa settimana dal 21 settembre l’oroscopo vi vede mantenere i sentimenti in una zona protetta, per non farveli rovinare.

Toro

Mentre il lavoro aumenta, per voi Toro inizia un periodo in cui sarete concentrati a organizzare la vostra giornata e quella della vostra famiglia. Chi è single si sentirà attratto da qualcuno. E sarà più onesto nel valutare la reale connotazione di chi ha davanti: è l’effetto di Venere in opposizione in Scorpione. Al lavoro novità che incrementano di molto la giornata e le relazioni.

Gemelli

Ottime notizie per voi Gemelli, con il sostegno poderoso del Sole in trigono. Anche la Luna piena in Bilancia farà la sua parte, aprendovi a sentimenti nuovi, più fluidi. Tutto sembra più stabile e calmo. E, in questa settimana dal 21 settembre, pare che le energie non prevedano sbalzi ulteriori, come quelli che hanno segnato l’oroscopo degli scorsi mesi. Mentre il lavoro sembra rallentare e darvi modo di respirare di più.

Cancro

Il vostro cielo esige un maggiore spazio per voi stessi. I Cancro sentono il bisogno di rendere il loro tempo più qualitativamente versato allo stare bene. Poiché scelte sentimentali e di lavoro incidono parecchio su tutto ciò che riguarda l’equilibrio, che volete mantenere sereno. Sarà una settimana di valutazioni e giudizi profondi, che scaturiscono da una ricerca interiore profonda.

Leone

I Leone vivranno questa settimana dal 21 settembre in un modo – e un oroscopo – più pieno del solito. Perché il Sole, entrando in Bilancia, ricomincia a comunicare con i vostri gradi, infondendovi valore, forza e sostegno. Giove brilla di più e la Luna piena farà in modo che la vostra voglia comunicativa si estenda. E si renda un mezzo per una ritrovata voglia di socializzazione. In amore c’è qualche gelosia da evitare.

Vergine

Ottimo cielo per voi Vergine, che prendete il meglio dalle condizioni di una Luna che chiede di concentrarvi sull’analisi lucida delle cose e di rivedere alcuni significati. Cresce l’abilità economica e gestionale, che consente ai vostri interessi di spaziare e di rendere tutto più concreto e oggettivo. Venere in Scorpione porta a galla delle verità in amore, che vi aiutano a vedere meglio il partner.

Bilancia

La Bilancia torna al centro della scena e, con l’energia del Sole, siete vigorosi, assertivi e pieni di positività. La bella Venere, il vostro pianeta, scivola in Scorpione e, finalmente, determina una realtà leggibile e visibile a tutti. Vi sentirete di nuovo redivivi e prenderete subito delle decisioni economiche e di lavoro che cambieranno le sorti della vostra vita. Bisognosa di questo ritrovato vigore.

Scorpione

Dal 21 settembre inizia una stagione molto particolare per voi, con l’oroscopo di autunno che vede lo Scorpione rientrare e affrontare se stesso. Venere arriva nei vostri gradi e si prepara a un lungo anello di sosta, che rimette in discussione tutto il piano sentimentale durante il suo moto retrogrado. Al lavoro sarà utile essere più presenti e accettare i cambiamenti che si preparano.

Sagittario

Per il Sagittario si prepara un clima davvero piacevole in questo autunno. Concentrati soprattutto sul lavoro, da vivere in maniera più ambiziosa e con obbiettivi d’incremento di carriera e ruoli. Il lontano è un tema che costituisce il vostro segno zodiacale: e proprio da lontano arriveranno persone che potrebbero proporvi prospettive nuove. In amore migliora il clima e voi sarete più coinvolgenti.

Capricorno

La settimana d’autunno inizia con un’agenda piena per il Capricorno. Che sembra volere andare verso la parte pratica dei suoi progetti e non rimanere fermo ai pensieri. I sentimenti sono davvero in auge per adesso. E sembra che il passaggio di Venere in Scorpione vi faccia diventare molto più morbidi del solito. Gli amici vi coinvolgeranno in iniziative piacevoli. Piccole cose da pagare e da non trascurare.

Acquario

L’Acquario inizia benissimo l’autunno con il sostegno del Sole in trigono dalla Bilancia. E riprende il suo bisogno di libertà, ricerca di stimoli nuovi e grande concentrazione sui propri obbiettivi. Venere in Scorpione vi fa diventare più riluttanti che mai all’idea di impegnarvi in amore o negli affetti in generale. Sentite il bisogno di fuggire da ciò che è poco fluido e concentrarvi solo su poche cose e persone.

Pesci

I Pesci iniziano l’autunno in maniera più serena sul piano sentimentale: Venere scivola in Scorpione e crea un magnifico trigono che risana un po’ il rapporto. Il Sole, da questa settimana, non sarà più in opposizione e non vi toglierà energia. A lavoro non è il caso di accettare incarichi senza condizioni chiare o con persone che tendono a non essere preparate come dicono. C’è, intanto, qualche spesa non prevista.