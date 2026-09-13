Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che creeranno un po’ di tensione… Vediamo come nel dettaglio della settimana della nostra rubrica astrologica.

Ariete

La settimana, per voi Ariete, inizia con una Luna in Sagittario che galvanizza le vostre energie. E che spinge su amori ed emozioni. Da martedì scivolerà in Scorpione, ma sarà seduttrice e provocatoria. Molte scadenze e molti impegni finalmente si sbloccano e danno risultati ottimi. Sempre ambiziosi, troverete il modo di riuscire a compiere qualche piccolo miracolo e a brillare sugli antagonisti.

Toro

Pianeti molto intriganti metteranno voi Toro nelle condizioni di riscoprire complicità nella coppia e grande passione. Il cielo, in questa settimana dal 14 settembre, è generoso e l’oroscopo vi segnala i risultati da sempre inseguiti,. Oltre a conferme che arrivano sul piano economico e professionale, che vi fanno stare bene. C’è poi una ritrovata curiosità per il bello e per qualche attività personale da coltivare.

Gemelli

Pianeti un po’ insidiosi per i Gemelli, in questa settimana dal 14 settembre da cui l’oroscopo vi mette in guardia. Il rischio è di manifestare un po’ troppo i vostri pensieri, a scapito di una diplomazia che servirebbe molto mantenere. Seppure Urano si è fermato nei vostri gradi e le sorprese inaspettate vengono meno. Mentre Mercurio in Bilancia, in opposizione a Saturno in Ariete, sembra portarvi scontri e malintesi.

Cancro

Marte e il Sole aiuteranno voi Cancro a esprimere con forza una serie di cose che avete in fondo al cuore. E persino a ribellarvi a tanto altro che vi faceva vivere male i rapporti. Il senso di liberazione e forza che caratterizza la settimana vi aiuterà a sentirvi più energici. E in contatto con la vostra avvolgente energia che, sempre di più, risulta forza creativa. Aiutandovi anche a prendere delle decisioni nuove sul lavoro.

Leone

Per voi Leone è ora di tirare le somme. Dopo una lunga estate che vi ha reso i re dello zodiaco, con un Giove che vi chiede di espandervi sempre di più, adesso è il caso di pianificare il come. Con grande analisi, capirete che ci sarà bisogno di strategie adeguate. E che, forse, è il caso di ridurre gli impegni quando risultano improduttivi o poco stimolanti. Bene in amore e la Luna vi sarà molto amica lunedì.

Vergine

Ecco voi Vergine nell’ultima settimana, questa dal 14 settembre, che vi vede protagonisti, anche nell’oroscopo. Siete nelle condizioni di prendere delle decisioni molto importanti, consci che state costruendo un futuro dal quale non retrocederete. Non avete voglia di regalare tempo e interessi affettivi a ciò che ritenete ancora non solido o non valido. Prendete immediatamente coscienza che avete ripreso il contatto con voi stessi e questo vi renderà felici.

Bilancia

Mercurio nei gradi della Bilancia, stavolta, non sarà un passaggio leggero: vi restituirà, anzi, potere comunicativo. E la sua opposizione a Saturno sarà determinante nel convincervi a dire dei no con forza a condizioni che non vi soddisfano. Il lavoro è il campo in cui si concentra un po’ tutto, come metafora della vostra vita che tenete a semplificare. E a cui dare il respiro giusto per tutto ciò che comporta la vostra serenità.

Scorpione

Le signore dello zodiaco, Luna e Venere, si riuniscono martedì in Scorpione per dare il via alla vostra nuova vita sentimentale. Che finalmente decolla e vi rende felici, con nuovi corsi della vostra esistenza. Anche al lavoro si creano condizioni di vivibilità che tendono a darvi modo di cambiare le cose, per rendervi più felici e meno oberati da impegni che non vi gratificano. Mentre un caso curioso riaffiora dal passato, facendovi incontrare qualcuno di inaspettato sotto una nuova veste.

Sagittario

Seppure sia un periodo molto stressante, voi Sagittario saprete infondere forza alle grandi sfide che state affrontando. Il cielo sembra essere molto generoso e garantirvi una forte ripresa, che avrà a che fare con delle nuove regole da seguire e che vi disciplina. Motivati come non mai e baciati dalla Luna, che non vi fa perdere affetti e sentimento, state stupendo tutti con il vostro coraggio. Anche se il livello di stress è notevole.

Capricorno

La settimana inizia per i Capricorno ancora con le certezze di un Sole splendidamente in trigono. Calmi e programmatici, vivrete la settimana in maniera molto ligia e dedita al lavoro. Sarà il fine settimana, con la Luna, a farvi passare un meraviglioso weekend di passione e sentimento. Che vi restituirà la bellezza e la forza delle promesse affettive, che sembrano compiere un vero e proprio miracolo nelle vite dei single. E migliorare le condizioni di chi è in coppia da tempo.

Acquario

L’Acquario che, in genere, è il fantasista dello zodiaco, questa settimana fa invece i conti con l’economia. Qualche lavoretto da fare a casa, forse un ripensamento o quanto meno una analisi più accurata di condizioni lavorative vi fanno fare le somme. Tra resa, spesa e, soprattutto, tempo libero. Avete di nuovo bisogno di spazi per respirare, e una nuova e ritrovata energia per amare.

Pesci

Questa dal 14 settembre è l’ultima settimana con il Sole in opposizione: l’oroscopo vi invita a sopportare. Voi Pesci dovrete fare i conti con qualcosa che vi è stato promesso e non mantenuto. Al lavoro le condizioni dovranno migliorare ed essere più vicine alle vostre richieste. In alcuni casi, forse, non avete fatto i conti con le conseguenze: ma è inutile decostruire modelli se non se ne propongono di nuovi e più efficaci.