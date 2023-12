Vittoria, fermato un 30enne per tentato omicidio: accusato di avere accoltellato un coetaneo

Un pregiudicato 30enne di Vittoria (in provincia di Ragusa) è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio perché ritenuto l’autore dell’accoltellamento di un 28enne, avvenuto venerdì pomeriggio, per strada nel centro nella cittadina del Ragusano. In particolare all’angolo tra via Firenze e via Cavour.

L’uomo, che si trova nel carcere ragusano di contrada Pendente già da domenica scorsa come misura cautelare per evitare il pericolo di fuga, oggi dovrà presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa assistito dal suo avvocato. Delle indagini sull’episodio si stanno occupando i carabinieri. Stando a quanto è stato ricostruito finora dagli inquirenti, anche la vittima sarebbe già nota alle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso, il 28enne è stato colpito da diversi fendenti che avrebbero raggiunto organi vitali.