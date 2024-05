Ragusa, brucia alcuni cartoni e l’incendio danneggia un’attività commerciale. Denunciato

Foto di un-perfekt da Pixabay

Denunciato per danneggiamento e porto abusivo di coltello. Sono le accuse nei confronti di un 51enne, residente a Ragusa. L’uomo nei giorni scorsi ha preso di mira, non è chiaro se intenzionalmente, un’attività commerciale quando, in piena notte, è stato appiccato un incendio lungo via Paestum. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni sarebbero state bruciate delle scatole in cartone che si trovavano sopra una struttura metallica all’esterno dell’attività commerciale. Poco dopo l’uomo è stato rintracciato e trovato in possesso di quattro accendini e un coltello.