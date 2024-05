Incidente lungo l’A18, intervento dell’elisoccorso. In gravi condizioni una donna

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto tre mezzi che viaggiavano in direzione del capoluogo peloritano. Sul posto la polizia stradale e diverse ambulanze. Necessario però l’intervento di un mezzo aereo che ha trasferito una donna all’ospedale Cannizzaro. Stando alle prime informazioni le condizioni della ferita sono critiche.