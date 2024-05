Evade dai domiciliari e ruba una macchina e una bici. Arrestato pregiudicato a Catania

Dove essere a casa perché agli arresti domiciliari ma è stato beccato dai carabinieri a bordo di una Ford Fiesta rubata. Il protagonista è un pregiudicato di 38 anni, bloccato dai militari nel quartiere Nesima, a Catania, mentre procedeva lungo via Palermo. Decisiva la segnalazione della proprietaria della macchina che, mentre si trovava in piazza Risorgimento, ha notato la propria auto passare velocemente. Il pregiudicato però non si è limitato a rubare il mezzo a quattro ruote – che era custodito in un garage di via Garibaldi -, all’interno del cofano i militari hanno recuperato anche una bicicletta. Anche quest’ultima risultata rubata e di proprietà di un giovane di 21 anni, anche lui residente in via Garibaldi. Per il pregiudicato si sono aperte le porte della casa circondariale di piazza Lanza.