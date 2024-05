Prova a vendere su internet 19 tartarughe di una specie protetta: denunciato 37enne di Erice

Foto di Dawn McDonald su Unsplash

Vendere su internet tartarughe protette. Questo il tentativo che avrebbe fatto da un 37enne di Erice, in provincia di Trapani. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali per detenzione per vendita di specie animali senza la prescritta documentazione. Dalle indagini dei militari risulta che l’uomo avrebbe messo in vendita 19 esemplari di Testudo hermanni (tartaruga di terra) senza la documentazione necessaria.

Gli esemplari non sarebbero potuti essere prelevati in natura, perché appartengono a una specie protetta dalla convenzione di Washington; per questo motivo le tartarughe non sarebbero potute essere detenute e messe in vendita senza una documentazione specifica. Quindi il 37enne è stato denunciato, gli animali sequestrati e poi affidati al centro di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, frazione di Corleone, in provincia di Palermo.