Un uomo di 45 anni è stato arrestato per tentato femminicidio a Giardini Naxos, in provincia di Messina. L’allarme al 112 è scattato in tarda mattinata, quando una donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri per un’aggressione subita in casa da una sua amica. Subito, i militari hanno raggiunto l’abitazione, insieme ai sanitari del 118. La vittima del pestaggio, una donna di 35 anni, è stata trasportata al Pronto soccorso, in gravi condizioni.

La prognosi e le indagini dei carabinieri

I medici non hanno sciolto la prognosi, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Messina diretta da Antonio D’Amato, si sono subito concentrate sull’ex convivente della donna. Ieri sera la procura ha disposto il fermo dell’uomo, un uomo di 45 anni, per tentato femminicidio.