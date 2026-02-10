Violenza sulle donne: scaraventa moglie dal balcone, arrestato 

violenza sulle donne

Maltrattamenti in famiglia e tentato femminicidio ai danni della moglie. Con queste accuse un 29enne di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Taormina. Il giovane ha sottoposto la connazionale a ripetute minacce, soprusi e percosse, fino a quando, lo scorso 22 gennaio, l’ha spinta giù da un balcone. Gravi le ferite riportate dalla donna a causa dell’impatto violento avvenuto da una altezza di tre metri. Il provvedimento contro la violenza sulle donne è stato eseguito a Palermo dove l’uomo si era trasferito, accolto da alcuni parenti, ed è stato recluso nel carcere del Pagliarelli.