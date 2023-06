Calcio Catania, per il nuovo allenatore Tabbiani si attende solo l’ufficialità

Risoluzione fatta. Da oggi Luca Tabbiani non ha più nessun vincolo contrattuale con il Fiorenzuola. Un atto necessario per consentire sia al tecnico genovese che al Catania di poter ufficializzare il loro matrimonio. Non è ancora chiaro quando il club rossazzurro deciderà di rendere pubblica la sua scelta tecnica, ma supponiamo che non si dovrà attendere ancora molto. L’unica certezza è che il contratto del futuro allenatore non potrà essere depositato in Lega prima dell’1 luglio, come del resto tutti quelli dei giocatori che la prossima stagione vestiranno la maglia rossazzurra.

Rinforzi

In attesa di capire quando la società deciderà di ufficializzare l’ingaggio di Tabbiani, ci si sta muovendo sulla costruzione della rosa che verrà messa a disposizione del nuovo allenatore. Qualcosa si sta muovendo e qualche scelta è stata fatta, come testimoniano le email inviate da Giovanni Petralia, capo dei preparatori atletici, a un ristretto numero di giocatori con le indicazioni da seguire, alimentazione ed esercizi fisici, per essere al top della condizione per l’inizio del ritiro estivo che dovrebbe partire il prossimo 26 luglio. Tra i convocati da Petralia, ad oggi, non risultano i nomi di alcuni dei volti che lo scorso anno hanno consentito alla squadra di conquistare con sei giornate d’anticipo la promozione in Lega Pro. Non è detto, però, che nei prossimi giorni anche a loro venga inviata un’email con le medesime indicazioni.

Ritiro

La prossima settimana, invece, il club etneo dovrebbe chiudere l’accordo con il Comune di Zafferana Etnea che dovrebbe essere la sede del ritiro precampionato della squadra. Una volta stipulato l’accordo, il Comune pedemontano si attiverà per sistemare il manto erboso del campo comunale, attualmente non in perfette condizioni, con la semina che verrà effettuata dalla Pia Green, azienda che lo scorso anno si è occupata della manutenzione del Massimino. Una scelta, quella di Zafferana, voluta dalla società del presidente Ross Pelligra sia per ragioni logistiche, sia per consentire ai sostenitori rossazzurri di poter essere vicini alla squadra.